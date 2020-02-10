قيادة الجيش: اتخاذ تدابير أمنية استثنائية في محيط مجلس النواب غداً

أصدرت قيادة الجيش- مديرية التوجيه بياناً أشارت فيه إلى أنها "اتخذت وحدات من الجيش إجراءات أمنية استثنائية في محيط مجلس النواب والطرقات الرئيسية والفرعية المؤدّية إليه لمناسبة انعقاد الجلسة النيابية العامة المخصصة لمناقشة البيان الوزاري ومنح الحكومة الثقة يومي 11و12/2/2020".
ودعت قيادة الجيش المواطنين "إلى التجاوب مع التدابير المتخذة وعدم الإقدام على قطع الطرقات إنفاذاً للقانون والنظام العام، وحفاظاً على الأمن والاستقرار، مؤكّدة على دورها في حماية مؤسسات الدولة والاستحقاقات الدستورية، كما على أحقّية التظاهر والتجمّع السلمي في الساحات العامة".
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