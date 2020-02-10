قيادة الجيش: اتخاذ تدابير أمنية استثنائية في محيط مجلس النواب غداً

أصدرت ​قيادة الجيش​- ​مديرية التوجيه​ بياناً أشارت فيه إلى أنها "اتخذت وحدات من الجيش إجراءات أمنية استثنائية في محيط ​مجلس النواب​ والطرقات الرئيسية والفرعية المؤدّية إليه لمناسبة انعقاد الجلسة النيابية العامة المخصصة لمناقشة ​البيان الوزاري​ ومنح ​الحكومة​ الثقة يومي 11و12/2/2020".

ودعت قيادة الجيش المواطنين "إلى التجاوب مع التدابير المتخذة وعدم الإقدام على ​قطع الطرقات​ إنفاذاً للقانون والنظام العام، وحفاظاً على ​الأمن​ والاستقرار، مؤكّدة على دورها في حماية مؤسسات ​الدولة​ والاستحقاقات الدستورية، كما على أحقّية التظاهر والتجمّع السلمي في الساحات العامة".