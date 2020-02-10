أسود: ثورتكم شباب بدها تصحيح بوصلة

أعتبر عضو تكتل ​لبنان القوي​ النائب ​زياد أسود​، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ان "​رياض سلامة​ والتلاعب والتواطؤ حول اليوروبوند، في حدا يفتش عن مؤامرة جديدة ماشية حاليا، أزلام الحكم المالي من أيام ​الطائف​، فثورتكم يا شباب بدها تصحيح بوصلة، لأنو انتو متل مسرحية ​زياد الرحباني​ 80 و80، هل يوجد 160 بالمية، انتو ذاتكم بس هدف ثورتكم مش صحيح، تستهدفون بال​سياسة​ وتتركون السارقين".

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