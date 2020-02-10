النشرة: مجموعات من الشمال وصلت الى بيروت تحضيرا لتظاهرات يوم غد

علمت "​الخليج 365​" عن وصول مجموعات من الشبان من ​الشمال​ الى ​بيروت​، وسوف تقضي ليلتها في العاصمة، تمهيدا للمشاركة ب​التظاهرات​ المُزمع قيامها يوم غد تزامنا مع جلسة مناقشة ​البيان الوزاري​ في ​مجلس النواب​. إضغط للمزيد

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