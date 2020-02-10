الوطني الحر: بيان المستقبل هو بيان إفلاس والهدف هو شد العصب لمناسبة 14 شباط

أعتبر "​التيار الوطني الحر​"، في بيان، ان "البيان الذي اصدره "​تيار المستقبل​" اليوم هو بيان افلاس هدفه شد العصب لمناسبة ١٤ شباط، واختلاق معارك وهمية حول إلغاء الحريرية، في حين ليس هناك من يعمل اطلاقاً على الغائها سوى من يتفوّه بهكذا كلام تحريضي فيه حقد غير مبرر على مكوّن لبناني بكامله يظنّ انه لا يزال قادراً على استضعافه كما فعل سابقاً"، موضحاً ان "التيار الوطني الحر لا يعتبر نفسه معنياً بالردّ على هذه المطوّلة التاريخية المشوّهة، بل يترك للرأي العام ان يحكم من هي الجهة التي امسكت بالقرار المالي والاقتصادي منذ العام ١٩٩٢ ولاتزال فأدارت البلد وأفلسته".

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