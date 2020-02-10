وزارة التربية:نترك لمديري المدارس والثانويات اتخاذ القرار بالتعطيل يوم غد

اعلنت ​وزارة التربية​ في بيان انه "نتيجة للظروف المناخية يترك وزير التربية لمديري ​المدارس​ والثانويات والمعاهد تقدير أوضاع المناطق المحيطة بمؤسساتهم واتخاذ القرار بالتعطيل يوم غد الثلاثاء".

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