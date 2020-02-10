معلوف: المؤسسة العسكرية تثبت دائما أنها الدرع الوحيد للوطن

أعتبر النائب ​سيزار معلوف​، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ان "​المؤسسة العسكرية​ تثبت دائما أنها الدرع الوحيد للوطن، ولا تتوانى عن التضحيات في سبيله"، متقدماً بـ"أحر التعازي من أهالي الشهداء الأبطال الذين ارتقوا غدرا"، متوجهاً بـ"التحية والتقدير إلى ​الجيش اللبناني​ قيادة وأفرادا، وعسى أن تنال هذه المؤسسة الجبارة ما تستحق من دعم واحتضان على مستوى الوطن".

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