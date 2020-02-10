العثور على حوت نافق على شاطىء الصرفند

عثر صيادون على حوت نافق على شاطئ ​الصرفند​، وتم التواصل مع ميلاد فخري من مركز علوم البحار الذي سيحضر غدا ليستلمه من مفرزة الشواطئ، لتشريحه ومعرفة ما اذا كان الحوت الذي ظهر قبل أيام عدة.

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