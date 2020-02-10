رويترز: ارتفاع عدد الجنود الأميركيين المصابين بارتجاج عين الأسد إلى100

نقلت وكالة "رويترز" عن مسؤولين أميريكيين أن عدد الجنود الأميركيين المصابين بارتجاج بقصف ​إيران​ لقواعد أميركية بـ ​العراق​ إرتفع لأكثر من 100.

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