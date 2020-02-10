طلبت غرفة التحكم المروري في لقوى الأمن الداخلي من السائقين القيادة بحذر ومضاعفة الانتباه بسبب تكون طبقة من الجليد على طريق عام المصنع وراشيا وحاصبيا.
إضغط للمزيد
كانت هذه تفاصيل خبر قوى الأمن تطلب من السائقين القيادة على طريق عام المصنع وراشيا وحاصبيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.