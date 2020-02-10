الأمانة العامة للمدارس الكاثوليكية: لا صحة لخبر إقفال المدارس غدا

أعلنت الأمانة العامة للمدارس الكاثوليكية في لبنان أنّه "عشية انعقاد جلسة مناقشة البيان الوزاري في البرلمان اللبناني المقررة يومي الثلاثاء والأربعاء 11 و 12 شباط 2020، سرى التداول عبر الواتسآب وبعض وسائل التواصل الاجتماعي ببيان كاذب منسوب إلى الأمين العام يدعو فيه المدارس الى الاقفال."
وفي هذا الصدد، تنفي الهيئة التنفيذية في الأمانة العامة للمدراس الكاثوليكية في لبنان نفيا قاطعا ما يجري التداول به لجهة طلب اقفال المدارس الكاثوليكية يوم غد الثلاثاء، موضحة انّ هذا البيان هو عاٍر عن الصحة حملة وتفصيلاً، وأن الأمين العام في لبنان لم يدِل بأي موقف بهذا الخصوص.
ودعت الأمانة العامة للمدارس الكاثوليكية الى الالتزام بقرار فتح المدارس صوناً لحق الأطفال بالتعليم.
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