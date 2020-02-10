وقفة في مخيم الرشيدية ضد صفقة القرن ودعما للقيادات الوطنية

نظم "الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية"، وقفة احتجاجية في ​مخيم الرشيدية​ في صور "رفضا ل​صفقة القرن​ ودعما لمواقف القيادات الوطنية ممثلة بالرئيس الفلسطيني ​محمود عباس​". وشارك في الوقفة، عضو قيادة حركة "فتح" - إقليم ​لبنان​ زهرة ربيع، ممثل القائد العسكري والتنظيمي لحركة "فتح" في منطقة صور العميد توفيق عبد الله".

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