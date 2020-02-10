دان ​الحزب السوري القومي الاجتماعي​، في بيان، "الاعتداء الذي تعرضت له دورية للجيش ال​لبنان​ي في ​الهرمل​، وأدى الى استشهاد ثلاثة عسكريين"، متقدماً من ​قيادة الجيش​ وعائلات الشهداء بـ"أحر التعازي"، مؤكداً أن مؤسسة ​الجيش اللبناني​ "تشكل ضمانة لأمن لبنان واستقراره، وكل اعتداء تتعرض له هو اعتداء على كل البلد". إضغط للمزيد

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الحزب السوري القومي: كل اعتداء يتعرض له الجيش هو اعتداء على كل البلد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.