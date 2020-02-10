شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصناعة:9 ملايين جنيه للانتهاء من المجمع الصناعى بالمحلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت نيڤين جامع وزيرة التجارة والصناعة، إنها حريصة علي الإنتهاء من المجمع الصناعي بالمحلة الكبرى، وإنها سوف توفر 9 ملاين جنيه لاكتمال الأعمال، وطالبت ممثل هيئة التنمية الصناعية دفع المبالغ المطلوبة لشركتي الكهرباء والمياه بالبحر الاحمر لتوصيل المياه والكهرباء للمجمع الصناعي من أجل تشغيله للشباب، مؤكدة علي ضرورة توعية الشباب بالبحر الاحمر بهذه المشروعات والهدف منها لتنمية الصناعة، وتوفير فرص عمل حقيقية لهم.

وطالب النائب محمد كمال مرعي ،رئيس لجنة الصناعات الصغيرة ومتناهبة الصغر، في كلمته خلال الاجتماع المنعقد اليوم بمقر اللجنة، بسرعة الانتهاء من مجمع الصناعات للمحلة الكبري بمحافظة الغربية وتحديدا الخاص منها بالشباب، تأكيدا علي توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي كما طالب من رئيس شركة الكهرباء محافظة الغربية أن يوافي اللجنة بالمقايشة المطلوبة لمبلغ 9 مليون جنية، بما يشمل الأدوات والكابلات اللازمة لتوصيل الكهرباء للمجمع الصناعي والذى يشمل عدد 312 مشروعا للشباب.

وأشار النائب محمد كمال ، الي أن اللجنة سوف تذهب الي المحة الكبرى بمحافظة الغربية ، لتتأكد مع نيفين جامع وزير الصناعة والتجارة وسوف يتم رفع الأمر الي رئيس محلس الوزراء بما تم إنجازه.