شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس بلدية تركية معارض يحرج حزب أردوغان: لماذا بعتم مصنع الدبابات؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكر موقع تركيا الآن التابع للمعارضة التركية، أن رئيس بلدية قرشهر صلاح الدين أكيجي أوغلو والقيادى التركى المعارض، أراد بيع قطعة أرض من أجل سداد ديون البلدية، لكن أعضاء حزب العدالة والتنمية الحاكم اعترضوا قائلين "ستبيع، ستبيع، لكن إلى متى؟"، فرد عليهم أكيجي أوغلو:"لماذا بعتم مصنع تانك بالت للدبابات، ومصانع السكر؟".

وقال الموقع التابع للمعارضة التركية، إنه فى الاجتماع الذى انعقد فى اليوم السابق، أراد رئيس بلدية قرشهر، صلاح الدين أكيجي أوغلو، صلاحية بيع الأراضي من أجل تسديد ديون مؤسسة الضمان الاجتماعي التركية وعبء فوائدها الثقيل، المتراكم من فترة الرئاسة السابقة له لكن أعضاء حزب العدالة والتنمية الحاكم عارضوا ذلك، وقال عضو مجلس البلدية عن حزب العدالة والتنمية الحاكم أبو بكر قوتشيجيت: ستبيع، ستبيع، لكن إلى متى أيها الرئيس؟".

وفى وقت سابق أكد موقع تركيا الآن التابع للمعارضة التركية، أن أهالي محافظة إسطنبول أكدوا أن مدينتهم غير مُهيأة تمامًا لحدوث زلزال، ما يعني التوقع بتدميرها حيال وقوع أيّ هزات أرضية، متهمين السلطات التركية بزعامة الرئيس رجب طيب أردوغان بعدم الحياء، ووصفها بـذات الوجه المكشوف، لافتا إلى أن موقع قارينجا التركي أجرى استطلاعًا فى الشارع التركي، وسأل أهالي إسطنبول عن الزلزال المحتمل حدوثه فى محافظة إسطنبول التركية، عقب وقوع زلزال بقوة 6.8 درجة على مقياس ريختر فى مدينة إلازيغ التركية، الذي تسبب فى موت 39 شخص وهدم العديد من المبانى.

وأوضحت مواطنة تركية أنها بحثت فى خرائط جوجل لمعرفة أين تقع أقرب منطقة خالية للاحتماء من الزلزال، فلم تجد.

كما انتقد مواطن تركي آخر السلطة الحاكمة التركية، "على الأغلب لا توجد دولة عديمة الحياء فى العالم مثل دولتنا، وأساسًا أنتم تقتطعون من الغاز الطبيعي والكهرباء ورواتب الناس تحت مسمى ضرائب الزلازل. أين تذهب هذه الضرائب؟ يجب أن نسأل هذا السؤال البسيط.. هم ينفقون تلك الضرائب هباءً، ينفقونها على الطرق وما شابه".

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