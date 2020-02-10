شكرا لقرائتكم خبر عن إسكان البرلمان تناقش ملف الأحوزة العمرانية وأزمة تعيينات شركة المياه بجنوب سيناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ناقشت لجنة الإسكان بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الاثنين، طلبى الإحاطة المقدمين من النائب غريب حسان، بشأن إحلال وتجديد شبكات المياه والصرف الصحى بمدينة طور سيناء، وبشأن وجود ثغرات ومغالطات فى مسابقة التعيينات بشركة المياه والصرف الصحى بجنوب سيناء.

وأشار النائب غريب أحمد حسان، إلى وجود عدد من الثغرات والمغالطات بمسابقة التعيينات بشركة المياه والصرف الصحى بجنوب سيناء، لافتا إلى أنه سبق وتقدم بنفس طلب الإحاطة من قبل وتم اتخاذ قرارات بشأنه ولم تنفذ.

وأضاف أنه طالب أكثر من مرة بضرورة إحلال وتجديد شبكات المياه والصرف الصحي بمدينة طور سيناء لكن لم يتم شيء إلى الآن، ولا زالت الشبكات متهالكة تماما، مما أدى إلى طفح مياه الصرف الصحي، وقال إنه لا توجد سوى سيارة واحدة تقوم بالصيانة والتركيبات، كما يوجد نقص بالعمالة، مطالبا بأن يتم الإحلال على الأقل حاليا لأكثر الأحياء تضررا، وهى حي الأمل، وحي المنشية، وحي بدر، وزيادة عمال الصيانة، وسرعة الانتهاء من تنفيذ عدد ٢ خزان علوي بقريتي الجبيل والوادي.

فيما، قال صلاح بيومي، نائب رئيس الشركة، إن من حق أهالى طور سيناء أن يتمتعوا بحياة آدمية، ووعد بأن يكون للأحياء المتضررة الأولوية فى الخطة الجديد.

وأوصت اللجنة بتقديم رد رسمى يفيد بدخول الأحياء الثلاثة فى الخطة القادمة، وتوفير اعتماد مالى لشراء سيارات كسح .

وعقب النائب غريب حسان، قائلا: "منذ فترة تم الإعلان عن مسابقة التعيينات بشركة المياه بجنوب سيناء، وطالبنا بأن تتم التعيينات من داخل المحافظة، وفوجئنا بأن الموظفين المقبولين كانوا من خارج المحافظة، بالإضافة إلى وجود الكثير من المغالطات والثغرات التي شابت نتيجة الإعلان، مما ادى إلى حدوث حالة من الاحتقان لدى الكثير من المتقدمين"، طالب بأن تكون التعيينات من بين أبناء المحافظة.

واتفق معه النائب عماد حمودة، رئيس لجنة الإسكان، مشددا على أنه ينبغى أن يتم تعيين أبناء المحافظة أولا، إلا إذا كان هناك تخصص لم يتقدم له أحد.

وعقب إيهاب خضر، ممثل الحكومة، موضحا أن العدد الحالي لموظفي الهيئة 1500 مهندس فقط للجمهورية بالكامل لمختلف التخصصات، متابعا: "أخذنا تصديق المالية بتعيين خمسين مهندس براتب 2000 جنيه شهريا لمدة سنة"

واستطرد: "اضطررنا إلى الاستعانة ببعض المهندسين لتنفيذ بعض المشروعات المؤقتة من خلال إعلان واحد شامل لمحطة لتحلية ومحطات صرف صحي، وتم الإعلان في شهر سبتمبر السابق، وكان الشرط الأول أن يكون من داخل مدينة الطور، والمرحلة الثانية أن يكون من أبناء المحافظة، والمرحلة الثالثة بالنسبة للتخصصات النادرة تكون من محافظات الجمهورية عموما، وبالنسبة للتظلمات قبلنا 11 تظلما وتم قبولهم".

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وعقب النائب غريب حسان، بأن مقدمي التظلمات عددهم حوالي 200، يقبل منهم فقط 11، وطالب بالشفافية في هذا الموضوع، موضحا أنه تم تعيين شباب من الطور فى الإسماعيلية من الشباب الذين رفضوا بمحافظة شمال سيناء.

من جانبه، قال أسامة حمدى، مستشار وزير الإسكان، إن الوزارة لديها نسخة من جميع المقبولين والمرفوضين وأسباب التعيين والرفض، وطلب من النائب موافاته بالأسماء المتظلمة حتى تقوم الوزارة بالرد بأسباب الرفض.

وعقب ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، بأن الشركة قامت بإنشاء مدرستين للتدريب على التخصصات النادرة بمحافظات سيناء.

فى سياق آخر، تحدث النائب برديس سيف الدين عمران، عن طلب إحاطة بشأن عدم اعتماد الأحوزة العمرانية ببعض المدن بمحافظة الوادى الجديد، لافتا إلى أنهم يحاولون منذ خمس سنوات اعتماد المخططات الاستراتيجية والأحوزة العمرانية، وحتى الآن لم يتحقق شيء.

وعقب اللواء أشرف مصطفى سكرتير عام محاط الوادي الجديد، قائلا: "تم الانتهاء من تخطيط مدينة الفرافرة والخارجة ومدينة باريس، ولكن لم ننته من مدينة موط".

وأوصت لجنة الإسكان بمجلس النواب، خلال الاجتماع، بعقد اجتماع مع رئيس هيئة التخطيط العمراني لمناقشة المخططات الاستراتيجية على مستوى الجمهورية فى حضور ممثلى وزارات الزراعة والسياحة والآثار.