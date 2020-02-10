فصل أسبوع لـ 5 طلاب في واقعة طفايات حريق كفر الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:
أعلنت وكيل وزارة التربية والتعليم في كفر الشيخ، الدكتورة بثينة كشك، فصل 5 من طلاب مدرسة "طه بركات الإعدادية" في قرية المفتي التابعة لمركز سيدي سالم، لمدة أسبوع، لتلاعبهم بطفايات حريق، ما أسفر عن اختناق معلمتين.
وقررت وكيل وزارة التربية والتعليم انتداب مدير المدرسة المذكورة إلى الإدارة التعليمية لحين الانتهاء من التحقيقات، الخاصة بالواقعة.
وجاء ذلك عقب عرض وكيل وزارة التربية والتعليم تقرير كامل بشأن الحادث على المحافظ اللواء جمال نور الدين.
وفي السياق، توجهت وكيل الوزارة على رأس وفد من المديرية، إلى مستشفى كفر الشيخ العام، للاطمئنان على حالة المعلمتين، وتابعت الخدمات الطبية المقدمة لهما، بالتنسيق مع الدكتور لطفي عبد السميع مدير عام المستشفى.
وكان الطلاب عبدالرحمن عزمي حامد، وعبدالرحمن أنور عمر، وخالد محمد البحر، وسيف علي العزب، وزياد إبراهيم السيد، عبثوا بطفايات حريق المدرسة المذكورة، ووجهوها بعد فتحها في وجه المعلمتين مروة يوسف، وبسمة محمد فاضل، ما أدى إلى إصابتهما باختناق، نُقلتا إثره إلى مستشفى كفر الشيخ العام للعلاج.
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