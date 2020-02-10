محافظ الإسكندرية يوجه بخلق فرص عمل للمرأة بالمناطق الأكثر احتياجًا

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية - محمد عامر:

وجه محافظ الإسكندرية اللواء محمد الشريف أعضاء المجلس القومي للمرأة بزيادة برامج توعية المرأة، وتحسين أحوالها الاقتصادية في المناطق المهمشة والأكثر احتياجًا.

طالب المحافظ، خلال لقائه أعضاء المجلس القومي للمرأة اليوم الإثنين، بالتعاون مع المحافظة للبدء الفوري في تنفيذ تلك البرامج بهدف الارتقاء بكافة احتياجات المرأة والإسراع في خلق فرص عمل وموارد جديدة تلبي احتياجاتها.

وتناول اللقاء حصاد عمل المجلس خلال عام ٢٠١٩ ورؤية وأهداف المجلس خلال الفترة المقبلة والتي من بينها العمل على نشر التوعية بين السيدات وأهمية مشاركتها المجتمعية بكافة المجالات.

جاء اللقاء كل من الدكتورة جاكلين عازر، نائب المحافظ، والدكتورة ماجدة الشاذلي، مقررة الفرع للمجلس القومي للمرأة بالإسكندرية، وأعضاء المجلس.​