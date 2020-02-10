مستشار التعليم العالي: تحويل المركز الإعلامي للوزارة لـ"منصة رقمية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- داليا شبل:

استعرض الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الاثنين، تقريرًا تفصيليًا قدمه الدكتور عادل عبدالغفار، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، حول أداء المركز الإعلامي للوزارة خلال العام الماضي.

وحسب بيان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الاثنين، أوضح التقرير تنامي قدرة المركز الإعلامي على ضمان تدفق المعلومات والأخبار حول الأنشطة والفعاليات والانجازات المختلفة التي تقدمها قطاعات الوزارة، والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية بالوزارة بما يضمن تغذية وسائل الإعلام بكافة ما تشهده هذه القطاعات من أنشطة وفعاليات.

وأشار التقرير إلى توظيف المركز الإعلامي، لمواقع التواصل الاجتماعي إلى جانب وسائل الإعلام التقليدية، في التواصل مع الرأي العام، عبر الحسابات الرسمية للوزارة على مواقع التواصل الاجتماعي، "انستجرام"، و"فيس بوك"، وقناة على "يوتيوب".

وأشاد التقرير، بوجود تطور ملحوظ على مستوى توظيف الإنتاج الرقمي للمضامين الإعلامية التي تقدم للإعلاميين والرأي العام من خلال الحسابات الرسمية للوزارة على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، حيث شهدت هذه الصفحات خلال الفترة الماضية غزارة ملحوظة في إنتاج الإنفوجرافات التوضيحية، والفيديوجرافات، والفيديوهات القصيرة، والأفلام التسجيلية، والصور، والتي أسهمت بشكل واضح في التواصل الجيد مع الرأي العام.

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وأكد التقرير أيضًا التطور الملحوظ على مستوى سرعة مواجهة الشائعات والأخبار الكاذبة التي تتناول مجالات التعليم العالي في مصر، من خلال لجنة الرصد الإلكتروني بالمركز الإعلامي، والتي ترصد هذه الشائعات والأخبار الكاذبة مع تولي سرعة الرد عليها وتصحيحها للرأي العام، بالإضافة إلى نشر أسماء الجامعات والمعاهد والأكاديميات المعتمدة من وزارة التعليم العالي لحماية الطلاب من الكيانات الوهمية التي تقوم الوزارة بإغلاقها فور التحقق من عدم حصولها على التراخيص اللازمة من الوزارة.

وتابع التقرير، كما حرصت الوزارة عبر منصاتها الرقمية على السرعة في التعامل مع الأزمات الطارئة التي يشهدها المجتمع الأكاديمي، من خلال الرصد السريع لهذه الأزمات، وتشكيل غرفة عمليات إلكترونية سريعة للتعامل مع الأزمة لحظة بلحظة، مشيرًا إلى قيام المركز الإعلامي للوزارة بدعم إدارات الإعلام والعلاقات العامة بالجامعات في إدارة الأزمات الطارئة التي تحتاج إلى سرعة التحرك الإعلامي.

وتضمن التقرير إشارة واضحة إلى دور الصفحات الرسمية للوزارة في التفاعل مع أولياء الأمور والطلاب، ونقل شكواهم واستفساراتهم لقيادات الوزارة المختصة والإجابة عنها وحل تلك المشكلات، بالإضافة إلى عمل نشرة أسبوعية تعرض ملخص أنشطة الوزارة في أسبوع، والرد على تعليقات متابعي صفحات التواصل الاجتماعي للوزارة.

وأكد التقرير دور الصفحات الرسمية للوزارة في استقبال مقترحات واستفسارات أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالمجتمع الأكاديمي، ورفعها للوزير لتولي الإجابة عنها من خلال فيديو دوري بعنوان "أنت تسأل ووزير التعليم العالي والبحث العلمي يجيب".

وأوضح الدكتور عادل عبدالغفار، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، في التقرير المقدم لوزير التعليم العالي، أن المركز الإعلامي للوزارة سيركز خلال الفترة المقبلة، على عدة موضوعات أساسية، حيث يستهدف التسويق المحلي والإقليمي والدولي لمنتدى التعليم العالي والبحث العلمي، والمزمع عقده في أوائل أبريل المقبل، والتسويق للمشروعات القومية في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، خاصة الجامعات الأهلية الجديدة، وتفعيل الإنتاج الإعلامي الرقمي في التسويق لقصص النجاح في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي، وتطوير أساليب التواصل والتفاعل مع منتسبي المجتمع الأكاديمي بكافة الجامعات المصرية من خلال قوائم البريد المباشر لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة.