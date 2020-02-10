الصحة العالمية تبدي تحفظها إزاء فترة الحضانة المحتملة لفيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - جنيف - (د ب أ)

ذكر رئيس برنامج الطوارئ الصحية في منظمة الصحة العالمية مايك ريان، أن ما أشار إليه خبير صيني في علم الأوبئة، أن فترة حضانة فيروس كورونا المتحور الجديد يمكن أن تستمر لـ24 يومًا يجب أن يتم التعامل معها بحذر شديد.

وقال رئيس برنامج الطوارئ الصحية، في مؤتمر صحفي في جنيف، اليوم الاثنين، إن بعض الأشخاص يتعرضون للفيروس أكثر من مرة، ما يجعل الأمر يبدو كأن فترة حضانة الفيروس تستمر مدة طويلة للغاية.

وأضاف ريان أنه رغم أن مقالا لخبير علم الأوبئة الصيني جونج نانشان تحدث عن فترات حضانة تصل لأربعة وعشرين يومًا، فإنه أوضح أن متوسط فترة الحضانة الملاحظة هي بضعة أيام تقل كثيرا عن فترة الحجر الصحي التي تستمر 14 يومًا المطبقة في أماكن كثيرة.

وبشأن توصيات الحجر الصحي، قال "في هذه المرحلة لا تفكر منظمة الصحة العالمية في تغيير أي شيء".