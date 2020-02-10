تستهدف 13 مليون طالب.. حملة للمسح القومي لأمراض الأنيميا والسمنة والتقزم في المدارس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب– أسامة علي:

عقدت وزارة التربية والتعليم، اجتماعًا مع مديري عموم التعليم الابتدائي بالمديريات التعليمية، ومديري المرحلة الابتدائية بالإدارات التعليمية، ومنسقي حملة (100 مليون صحة) بالمديريات والإدارات التعليمية، ومديري التربية البيئية والسكانية بالمديريات من خلال شبكة الفيديو كونفرانس؛ للتعريف بإجراءات المسح القومي لأمراض الأنيميا والسمنة والتقزم لجميع طلاب المرحلة الابتدائية بكافة المدارس على مستوى الجمهورية، التي تم تدشينها اليوم، بمشاركة مسئولي وزارة الصحة والسكان والهيئة العامة للتأمين الصحي.

وقال الدكتور أكرم حسن رئيس الإدارة المركزية للتعليم الثانوي، إن دور وزارة التربية والتعليم الفني هو دور تربوي وتعليمي وجزء من هذا الدور هو التربية الصحية، فالوزارة لا تعمل على سلامة العقول فقط، ولكن أيضًا سلامة الأبدان، والصحة العامة للطلاب، فضلًا عن الاهتمام بالتغذية السليمة وممارسة الرياضة المدرسية.

وأشار إلى أن هناك تنسيق بين وزارتي التربية والتعليم والصحة والهيئة العامة للتأمين الصحي لإتمام هذه المبادرة وإنجاحها، موجهًا بضرورة وجود برامج للتوعية بطبيعة هذه الأمراض تزامنًا مع هذه المبادرة وإعداد مسابقات رسم تحفيزية بين الطلاب، وكلمات بالإذاعة المدرسية.

كما وجه بأنه يجب أن يتم التعامل مع الطلاب بطريقة تربوية في حال كانت النتائج إيجابية، وعدم إيذاء مشاعرهم لكي تحقق المبادرة كافة جوانبها.

Advertisements

ومن جهته، قال الدكتور علي محروس منسق الحملة بالهيئة العامة للتأمين الصحي، إن وزارة التربية والتعليم شريك أساسي في إنجاح المبادرة، مشيرًا إلى أن دور وزارة التربية والتعليم دور مهم يتمثل في تجهيز الطلاب وكشوفات الأسماء ومكان للكشف الطبي لإنجاز المهمة بسهولة وفى الوقت المحدد.

وأوضح أن المبادرة تستهدف 13 مليون طالب من الصف الأول إلى السادس الابتدائي وتستمر لمدة 40 يومًا بالمناطق الحضرية والريفية، لافتًا إلى أنه خلال هذه الفترة ستكون هناك غرفة عمليات بالتأمين الصحي على مدار اليوم وحتى الساعة الخامسة مساء للرد على أية استفسارات وتذليل أية عقبات.

وأشارت الدكتورة فاتن عمارة مقرر المبادرة بالهيئة العامة للتأمين الصحي إلى أنه تم تخصيص الرقم المجاني 106 للشكاوى والاستفسارات ومتابعة الكشف الطبي.

حضر اللقاء الدكتورة منال عرفة منسق باللجنة العليا لتنظيم المبادرة، والدكتور مدحت محمد كمال مدير عام الإدارة العامة للتربية البيئية والسكانية، ومحمد سلامة منسق المبادرة بوزارة التربية والتعليم (للريف).​