بالصور.. تفاصيل مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة في دورته الرابعة

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان - إيهاب عمران:

تتجه أنظار محبي وعشاق السينما في كل دول العالم إلى محافظة أسوان, التي تشهد اليوم الإثنين حفل افتتاح النسخة الرابعة من مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة.

"الخليج 365" كان له هذا اللقاء مع رئيس المهرجان السيناريست محمد عبد الخالق، للتعرف على تفاصيل الفعاليات وكواليس حفل الافتتاح، إذ قال إن الاستعدادات للدورة الرابعة من هذا المهرجان بدأت منذ أكثر من 5 أشهر، بالإعلان عن بدء تلقى الأعمال المشاركة، مرورًا بلجان المشاهدة والاختيار والاستقرار على شعار الدورة ولجان التحكيم والمكرمات، انتهاءً بترتيبات وصول النجوم والفنانين المشاركين وأماكن إقاماتهم وحفلي الافتتاح والختام.

فيلمان عرض أول عالميًا

وأوضح رئيس المهرجان أن الدورة الرابعة ستشهد مفاجآت عدة سواء على مستوى الحضور أو الفعاليات والجوائز. ويشارك في المسابقات الرسمية 31 فيلمًا من 29 دولة، بينها فيلمان يعرضان عالميًا لأول مرة، و18 فيلمًا آخر تُعرض إفريقيًا لأول مرة.

وعن مستوى الأفلام المشاركة، قال عبد الخالق إن اختيارها تم بعناية ودقة، مضيفًا: "يكفي أن من بين الأفلام المشاركة ثلاثة رُشحت للأوسكار، هي: Hony Land، وThe Cave اللذان رُشحا لجائزة أفضل فيلم تسجيلي طويل، وDaughter الذي رُشح لجائزة أفضل فيلم تحريك قصير".

جائزة من الاتحاد الأوروبي

وتشهد فعاليات المهرجان هذا العام أيضًا، ولأول مرة منح جائزة الاتحاد الأوروبي لأفضل فيلم يتناول قضايا المرأة، وذلك بعد اختيار الاتحاد مهرجان أسوان السينمائي الدولي للمرأة ليكون نافذة يمنح من خلالها جائزة تُمثل الاتحاد الأوروبي وبلدان البحر الأبيض المتوسط.

وفيما يخص فيلم الافتتاح، وقع الاختيار على الفيلم المصري "بعلم الوصول" للمخرج هشام صقر، وبطولة الممثلة بسمة، ومحمد سرحان، وبسنت شوقي. ويُعرض الفيلم لأول مرة في مصر، ويتنافس مع 3 أفلام مصرية أخرى هي "إحكيلي"، و"لما بنتولد"، و"تأتون من بعيد"، وذلك ضمن مسابقة الفيلم المصري.

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ويضم المهرجان هذا العام 7 ورش فنية متخصصة، بمشاركة أكثر من ٢٠٠ متدرب بقصر ثقافة أسوان، تحت شعار "أصوات سينمائية من الجنوب".

وأوضح رئيس المهرجان أن منتدى "نوت" سيواصل عمله للعام الرابع، ضمن فعاليات المهرجان. ومن المقرر للمنتدى أن يناقش هذا العام عدة قضايا على المستوى العالمي والعربي والإفريقي، من بينها قضية تزويج الطفلات، وكيفية تناولها في الأفلام، والحملات المجتمعية التي ساهمت في التحرك الإيجابي تجاه هذه القضية.

ومن المقرر أن يشهد المنتدى تكريم نساء أسوان اللاتي ساهمن في تحدي التنميط الذكوري، وكذلك تغيير ثقافة المجتمع بشكل إيجابي تجاه قضايا المرأة، فضلاً عن عرض أفلام متنوعة من بلدان مختلفة، على أن يختتم منتدى نوت دورته الرابعة بمنح جائزته لأفضل فيلم مصري عن قضايا المرأة.

لجان التحكيم

ووفق رئيس المهرجان، فإن لجنة تحكيم الفيلم الطويل تترأسها المخرجة وكاتبة السيناريو الهولندية ميكا دي يونج، وتضم في عضويتها النجمة المصرية منة شلبي، والفنانة التونسية سهير بن عمارة، والمنتج الروماني أليكس تيودورسكو، والمنتج والمخرج الفلبيني كافن دي لا كروز، بينما تضم لجنة تحكيم الأفلام القصيرة النجمة المصرية بشرى، والناقدة السويدية رونيت حسون، والمخرجة والمنتجة النيجيرية ملدريد أوكوا.

ويترأس لجنة تحكيم جمعية نقاد السينما المصريين الناقد أسامة عبدالفتاح، والناقدة أمل الجمل، والناقدة بسنت حسن. كما تضم لجنة تحكيم جائزة الاتحاد الأوربي المنتجة التونسية دورا بوشوشة، والناقد اللبناني إبراهيم العريس, والفنانة المصرية رانيا يوسف، والفنانة السورية جمانة مراد.

وأشار رئيس المهرجان أن حفل افتتاح الدورة الرابعة من المهرجان، المقرر اليوم الإثنين، يشهد أيضًا تكريم الفنانة رجاء الجداوي، والفنانة نيللي كريم، والنجمة العالمية فيكتوريا أبريل، بينما من المقرر أن تُكرم خلال حفل الختام 3 من صانعات السينما، هن المنتجة ناهد فريد شوقي، والمونتيرة رحمة منتصر، ومونتيرة النتيجاتيف ليلي السايس، وذلك في إطار حرص المهرجان على الاحتفاء سنويًا بصانعات السينما المصريات والعاملات خلف الكاميرا.

أوضح رئيس المهرجان أيضًا أن إدارة المهرجان ستقدم عروضها في المراكز والقرى، وجميعها سيكون بالمجان، موجهًا الدعوة لكل أهالي أسوان لحضور أنشطة وفعاليات المهرجان.