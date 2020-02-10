إيران تعلن فشل عملية إيصال القمر الصناعي "ظفر" إلى المدار الصحيح

أعلنت إيران، اليوم الأحد، فشل عملية إيصال القمر الصناعي "ظفر" إلى مداره المحدد حول الأرض.

وقال المتحدث باسم شؤون الفضاء في وزارة الدفاع الإيرانية، أحمد حسیني، حسبما ذكرت ‏وكالة الإذاعة والتلفزيون الرسمي، اليوم الأحد، "لم تنجح عملية إيصال القمر الصناعي "ظفر" إلى المدار المطلوب".

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