وكالات- كشف البيت الأبيض مساء أمس، الأحد 9 فيفري 2020، عن إقتراح ميزانية بقيمة 4.8 تريليون دولار من شأنه أن يخفض الإنفاق بشكل كبير على المساعدات الخارجية وشبكات الأمن الاجتماعي، بينما يشمل تخصيص حوالي ملياري دولار من أجل بناء الجدار الحدودي في الجنوب، وزيادة التمويل المقدم لوكالة ناسا ووزارة شؤون المحاربين القدامى ووزارة الأمن الداخلي.
ومن غير المتوقع تمرير الميزانية في مجلس النواب، الذي يسيطر عليه الديمقراطيون، ولكن هناك إشارات إلى أن الجمهوريين يهدفون لاستعادة السيطرة على المجلس في انتخابات 2020.
وتهدف الخطة إلى القضاء على العجز الفيدرالي، الذي سيتجاوز تريليون دولار بحلول عام 2035.
ويسعى البيت الأبيض إلى خفض 4.4 تريليون من الإنفاق الفيدرالي على مدى السنوات العشر المقبلة، بما في ذلك تخفيضات في الإنفاق على كوبونات الغذاء وقسائم الطعام.
وتشمل خطة تقليص المساعدات الخارجية غالبية دول العالم، التي تقدم الولايات المتحدة مساعدات لها، باستثناء إسرائيل.
كانت هذه تفاصيل خبر البيت الأبيض يخطّط لتقليص المساعدات الخارجيّة لدول العالم بنسبة 21% بإستثناء إسرائيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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