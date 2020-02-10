أعلن الجيش المصري منذ قليل، إحباط هجوم إرهابي في شمال سيناء ومقتل 10 إرهابيين. وقالت القوات المسلحة المصرية أنه نتيجة لتبادل إطلاق النيران تم إصابة وإستشهاد ( 2 ) ضابط و( 5 ) درجات أخرى .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عاجل: إحباط هجوم إرهابي شمال سيناء..القضاء على 10 إرهابيين ومقتل ضابطين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اخر خبر وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.