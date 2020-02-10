الإمارات ترحب بالقوات العائدة من اليمن وتعلن تفاصيل للمرة الأولى

قال مسؤول عسكري إماراتي، شارك في قيادة قواته بحرب اليمن، إن الإمارات اتجهت إلى استراتيجية غير مباشرة في الحرب المندلعة منذ 2015، وفقاً لسبوتنك.

وأوضح الفريق الركن عيسى المزروعي، قائد العمليات المشتركة في اليمن، في كلمة احتفالية أمام جموع القوات العائدة من اليمن، إن الاستراتيجية الجديدة تقوم على الجيش اليمني مباشرة الذي تم تدريبه وتجهيزه لمباشرة مهامه القتالية بنفسه دون الاعتماد على القوات الإماراتية التي اتجهت إلى الاستراتيجية غير المباشرة، بحسب وكالة أنباء الإمارات.

وتابع: "بعد خمسِ سنوات من انطلاق عاصفة الحزم تم التحول من استراتيجية الاقتراب المباشر التي

نفذتها القوات المسلحة باحتراف عال إلى استراتيجية الاقتراب غير المباشر التي تنفذها القوات اليمنية بنفسها اليوم".

وأضاف: "لقد شاركَت القوات المسلحة البرية وحرس الرئاسة والعمليات الخاصة بجميع وحداتها... بأكثر من خمسة عشر ألف جندي في خمس عشرة قوة واجب في مختلف مدن ومحافظات اليمنِ".

وقال: "بلغ عدد الطلعات الجوية التي نفذتها القوات المسلحة بجميع أنواع طائراتها...أكثر من مئة وثلاثين ألف طلعة جوية وأكثر من نصف مليونِ ساعة طيران على أرضِ

العمليات".

وأردف: "أما القوات البحرية فقد شاركت وحدها في ثلاث قوات واجب بحرية.. بأكثر من خمسين قطعة بحرية مختلفة وأكثر من ثلاثة آلاف بحَّارٍ مقاتل".

Advertisements

وكشف أنه تم خلال هذه الفترة "تجنيد وتدريب وتجهيز أكثر من 200 ألف جندي يمني في المناطقِ المحررة".

وقال إن عدد قتلى قواتهم في اليمن بلغ 108عسكريين.

واحتفت الإمارات، اليوم، بالمشاركين ضمن قوات التحالف العربي في اليمن، بحضور الشيخ محمد بن راشد نائب رئيس الدولة والشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي وحكام الإمارات وأولياء العهود ونواب الحكام.

ومنذ مارس 2015، ينفذ تحالف عربي، بقيادة السعودية ومشاركة الإمارات، عمليات عسكرية في اليمن، دعمًا للقوات الحكومية، في مواجهة جماعة "أنصار الله" والمسيطرين على عدة محافظات، بينها العاصمة صنعاء.