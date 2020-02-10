طهران تجدد استعدادها للتوسط بين سوريا وتركيا

جدد وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، اليوم الاثنين، التأكيد على استعداد بلاده للتوسط بين تركيا وسوريا على خلفية تصاعد التوترات بين قوات البلدين في محافظة إدلب السورية، وفقاً لسبوتنك.

وغرد ظريف عبر حسابه على (تويتر)، قائلا: "إيران تجدد استعدادها لتيسير الحوار بين الجيران الأشقاء تركيا وسوريا"، مضيفا أن "تصعيد التوترات لا يخدم سوى مصالح الإرهابيين ورعاتهم"، على حد تعبيره.

وأكد ظريف على "حتمية تجنب سفك الدماء واحترام السيادة ووحدة الأراضي".

وأعلنت وزارة الدفاع التركية في بيان، مقتل خمسة من جنودها وإصابة خمسة آخرين في قصف من قبل الجيش السوري على نقطة مراقبة في مدينة إدلب.

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وقال رئيس دائرة الاتصالات في الرئاسة التركية، فخر الدين ألتون، إن هجومًا بشعًا طال قوات الجيش التركي التي تخدم في

إدلب السورية بهدف إنهاء العنف وتخفيف الأزمة الإنسانية بموجب القانون الدولي، على حد قوله.

وأضاف في تغريدة عبر "تويتر": "ردت تركيا على المهاجمين ودمرت جميع أهداف العدو، وانتقمت من القوات الساقطة، مجرم الحرب الذي أمر بالهجوم الشنيع اليوم، استهدف المجتمع الدولي بأسره وليس تركيا فقط".

وتابع: "القوات المسلحة التركية التي تخدم قضية السلام والاستقرار في جميع أنحاء العالم بلا كلل، ستواصل سحق أي شخص يجرؤ على استهداف عملياتها، وطمأنة أصدقائنا، وإثارة الخوف في قلوب أعدائنا".