أعلن المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، عمر تشليك، اليوم الاثنين، أن تركيا تنتظر دعم "الناتو" على خلفية الوضع في إدلب السورية، وفقاً لسبوتنك.
وقال تشليك للصحفيين في أنقرة، مجيبا عن سؤال هل تتوقع تركيا دعم الحلف فيما يتعلق بتفاقم الوضع في إدلب: "نحن على اتصال دائم بحلف الناتو ونجري مشاورات مع الحلف بما في ذلك حول سوريا"،مضيفا أن تركيا تنتظر أن يكون الناتو معها في الحرب ضد الإرهاب بشكل واضح، ويجب أن يكون الناتو متضامنًا معها.
وأعلنت وزارة الدفاع التركية، في وقت سابق من الشهر الجاري، أن 5 عسكريين وموظفا مدنيا لديها، قتلوا في إدلب جراء قصف للجيش السوري، وتوعدت بمحاسبة منفذي الهجوم. وأعلن
ودعا الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في وقت سابق، نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، إلى ممارسة الضغط على الرئيس السوري، بشار الأسد، لوقف الهجوم في محافظة إدلب والانسحاب من مراكز المراقبة التركية في غضون شباط/فبراير الجاري، وإلا فإن بلاده سترد عسكرياً.
كما أعرب المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، عن قلق بلاده إزاء التصعيد العسكري في إدلب السورية.
كانت هذه تفاصيل خبر تركيا تنتظر دعم "الناتو" بعد الهجوم عليها في إدلب السورية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.