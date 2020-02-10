وصول خبراء منظمة الصحة إلى الصين لتفقد تطورات كورونا

قال تيدروس أدهانوم جيبريسوس مدير عام منظمة الصحة العالمية إن فريقاً من خبراء المنظمة وصل إلى الصين، اليوم الاثنين، لاستطلاع التطورات بشأن فيروس كورونا الجديد.

وكان تيدروس يتحدث من جنيف حيث مقر المنظمة الدولية التابعة للأمم المتحدة.

وزار مدير المنظمة، الصين في أواخر شهر يناير الماضي. وأجرى مباحثات مع الرئيس الصيني شي جين بينج ومسؤولين صينيين آخرين بينهم وزراء.

واتفق مع السلطات الصينية على إرسال بعثة دولية إلى هناك.

ويضم الفريق، الذي وصل إلى الصين، بين عشرة خبراء و15 خبيرا.

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