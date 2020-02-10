الآلاف يشيعون ضحايا حادث إطلاق النار في تايلاند

شارك الآلاف في تايلاند، اليوم الاثنين، في مراسم تشييع ضحايا حادث إطلاق نار نفذه جندي وأسفر عن مقتل 29 شخصا وإصابة 58 آخرين.

جرت مراسم التشييع في المعابد الواقعة في مقاطعة ناخون راتشاسيما، شمال شرقي العاصمة بانكوك.

وقال رئيس الوزراء التايلاندي برايوت تشان أوش، في خطاب نقله التلفزيون اليوم، إن ملك تايلاند ماها فاجيرالونجكورن أصدر تعليمات لمساعديه بزيارة ومساعدة المصابين وأسر الضحايا.

وحضر رئيس المجلس الملكي الخاص مراسم تشييع جنازة أحد ضباط الشرطة قتل في الهجوم.

واصطف أكثر من مائة من ضباط الشرطة في استعراض لحرس الشرف في مطار بانكوك اليوم تأبينا لضابطي القوات الخاصة اللذين قتلا في الهجوم. وقد حضر رئيس الوزراء التايلاندي مراسم تشييع هذين الضابطين في أحد معابد بانكوك.

من جانبها، أعلنت الحكومة التايلاندية أنها تقوم بجمع تبرعات على وجه السرعة لتعويض الضحايا وأسرهم.

وقد أعلن حاكم ناخون راتشاسيما ويتشن تشانثارانوثاي، في مؤتمر صحفي مساء أمس الأحد، بأن 30 شخصًا، بمن فيهم المسلح، قد قتلوا في الهجوم، فضلا عن إصابة 58 آخرين.

كانت الشرطة التايلاندية أعلنت، أمس الأحد، أن قوات الأمن قتلت داخل مركز تجاري الجندي الذي نفذ عملية قتل عشوائي جماعية.

وحددت هوية القاتل باسم الرقيب جاكرابانث توما البالغ من العمر 32 عامًا. وذكرت تقارير أنه قتل قائده بالرصاص قبل أن يسرق أسلحة ثقيلة وعربة عسكرية من قاعدة عسكرية ويدخل في حالة هياج للقتل.