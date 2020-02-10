الأمم المتحدة: 700 ألف مدني نزحوا خلال هجوم الجيش السوري على إدلب

قالت الأمم المتحدة، اليوم الاثنين، إن هجوماً شنه الجيش السوري وتدعمه روسيا في شمال غرب سوريا الخاضع لسيطرة المعارضة المسلحة تسبب في نزوح نحو 700 ألف مدني منذ أوائل ديسمبر، بما في ذلك قرابة 100 ألف خلال الأسبوع الماضي فقط.

وأضاف ديفيس سوانسون، المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، أن الوضع مأساوي على نحو متزايد قرب الحدود مع تركيا، حيث نزح أكثر من 400 ألف شخص إلى هناك بالفعل، بعد هجمات سابقة على المعارضة المسلحة في العام الماضي قبل الحملة الجديدة.

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