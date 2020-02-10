انفجار سيارة مفخخة بدمشق



أفادت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) بانفجار سيارة مفخخة في حي المزة بدمشق اليوم الاثنين. وقالت «سانا» إن شخصاً أصيب جراء انفجار عبوة ناسفة بسيارة بيك آب خلف حديقة الجلاء بالمزة في دمشق.

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