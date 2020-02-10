30 قتيلاً بهجوم انتحاري في نيجيريا

قتل متشددون 30 شخصاً على الأقل بهجوم في ولاية بورنو التي تشهد اضطرابات في شمال شرق نيجيريا، وفق ما أفاد متحدث باسم الحكومة في المنطقة، اليوم الاثنين.

وقال المتحدث باسم سلطات الولاية أحمد عبد الرحمن بندي في بيان، إن المسلّحين «قتلوا ما لا يقل عن 30 شخصاً» في اعتداء وقع مساء الأحد واستهدف قرية أونو وحركة السير فيها.

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