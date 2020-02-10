قالت مصادر فلسطينية إن طائرات حربية تابعة للاحتلال الإسرائيلي شنت صباح اليوم، غارات على قطاع غزة دون وقوع إصابات.
وذكرت المصادر أن الغارات استهدفت موقع غرب خان يونس جنوب قطاع غزة ما خلف أضراراً مادية.
وفي وقت سابق زعم الجيش الإسرائيلي عن رصده قذيفة صاروخية من قطاع غزة باتجاه إسرائيل من دون أن يتحدث عن وقوع إصابات أو أضرار.
اقرأ أيضاً....طائرات الاحتلال الإسرائيلي تشن سلسلة غارات على غزة
وكان نتنياهو أعلن الأحد في مستهل جلسة حكومته الأسبوعية أن إسرائيل مستعدة لشن عملية عسكرية ضاربة ضد قطاع غزة.
كانت هذه تفاصيل خبر طائرات الاحتلال تشن غارات على غزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.