طائرات الاحتلال تشن غارات على غزة

قالت مصادر فلسطينية إن طائرات حربية تابعة للاحتلال الإسرائيلي شنت صباح اليوم، غارات على قطاع غزة دون وقوع إصابات.

وذكرت المصادر أن الغارات استهدفت موقع غرب خان يونس جنوب قطاع غزة ما خلف أضراراً مادية.

وفي وقت سابق زعم الجيش الإسرائيلي عن رصده قذيفة صاروخية من قطاع غزة باتجاه إسرائيل من دون أن يتحدث عن وقوع إصابات أو أضرار.

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وكان نتنياهو أعلن الأحد في مستهل جلسة حكومته الأسبوعية أن إسرائيل مستعدة لشن عملية عسكرية ضاربة ضد قطاع غزة.