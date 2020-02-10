كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الاتحاد الأفريقي: يجب إيجاد تسوية سياسية سلمية للنزاع العربي الإسرائيلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
صرح مشروع البيان الختامي لقمة الاتحاد الإفريقي، مساء اليوم الإثنين، بأنه "يجب إيجاد تسوية سياسية سلمية للنزاع العربي الإسرائيلي، وفقًا لمبادئ القانون الدولي وجميع قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة".
وأكد الاتحاد الإفريقي على دعم الوضع القانوني الشرعي لمدينة القدس الشرقية كعاصمة لدولة فلسطين، والامتناع عن أي عمل أو عمل من شأنه تقويض الوضع الشرعي لمدينة القدس.
كما شدد على ضرورة إجراء حوار وطني شامل ومصالحة شاملة في ليبيا، ورفض التدخل الخارجي الذي يقوض جهود السلام في ليبيا.
وكانت قمة الاتحاد الإفريقي السنوية، قد افتتحت صباح يوم أمس الأحد، في مقر المنظمة بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا، بمشاركة رؤساء دول وحكومات الدول الأعضاء فيها، تحت شعار "إسكات الأسلحة"، وتركزت المناقشات على النزاعات التي تشهدها أفريقيا وعلى رأسها ليبيا وجنوب السودان، فضلًا عن قضايا الإرهاب والاحتجاجات التي تلي الانتخابات، والنزاعات كثيرة.