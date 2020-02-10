كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الاتحاد الأفريقي: يجب إيجاد تسوية سياسية سلمية للنزاع العربي الإسرائيلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح مشروع البيان الختامي لقمة الاتحاد الإفريقي، مساء اليوم الإثنين، بأنه "يجب إيجاد تسوية سياسية سلمية للنزاع العربي الإسرائيلي، وفقًا لمبادئ القانون الدولي وجميع قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة".

وأكد الاتحاد الإفريقي على دعم الوضع القانوني الشرعي لمدينة القدس الشرقية كعاصمة لدولة فلسطين، والامتناع عن أي عمل أو عمل من شأنه تقويض الوضع الشرعي لمدينة القدس.

كما شدد على ضرورة إجراء حوار وطني شامل ومصالحة شاملة في ليبيا، ورفض التدخل الخارجي الذي يقوض جهود السلام في ليبيا.