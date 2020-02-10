كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. ترامب يتوقع التخلص من فيروس "كورونا" بحلول أبريل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

توقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء اليوم الإثنين،التخلص من فيروس "كورونا" الجديد بحلول شهر أبريل القادم، حسبما ذكرت فضائية سكاي نيوز بالعربية، في نبأ عاجل لها.

هذا وأدى فيروس كورونا المستجد إلى وفاة 908 أشخاص في البر الصيني، وتجاوز عدد المصابين 40 ألفا وفق آخر حصيلة أعلنتها السلطات الصينية الاثنين، مما يؤكد على وجود استقرار نسبي في درجة انتشار الفيروس.