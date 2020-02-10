كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر القيادة المركزية الأمريكية: مستمرون في مكافحة تنظيم داعش الإرهابي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

الجنرال كينيث ماكينزى

قال قائد القيادة المركزية الأمريكية: "نحن لا نرغب في الحرب مع إيران، وقواتنا بالمنطقة متواجدة لردع أي هجمات"، موضحًا أن الهيكل الأمني لحماية الملاحة هو نظام لمنع أي أنشطة عدائية.

وتابع "ماكينزي"، خلال لقاء خاص مع فضائية "إكسترا نيوز" مساء اليوم الثلاثاء: "نحن في العراق بدعوة من الحكومة، ونتوقع الاستمرار بمهمتنا هناك"، مؤكدًا "سنستمر في مكافحة تنظيم داعش الإرهابي والتخلص منه، ومستمرون في سوريا لقتال تنظيم داعش الإرهابي".