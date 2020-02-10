كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فرنسا تدين محاولة إيران بشأن إطلاق قمر اصطناعي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت فرنسا، مساء اليوم الاثنين، أنها أدانت محاولة إيران بشأن إطلاق قمر اصطناعي عبر قاذف فضائي، معتبرةً أن هذه العملية تتطلب تقنيات تُستخدم في تصنيع الصواريخ البالستية، وهو أمر يتعارض مع تعهدات طهران الدولية.

وذكرت الناطقة باسم الخارجية الفرنسية آنييس فون دير مول: "فرنسا تُدين عملية الإطلاق التي يتم اللجوء عبرها لتكنولوجيا تُستخدم في تصنيع الصواريخ البالستية خاصة الصواريخ العابرة للقارات"، موضحة أن إيران كشفت مؤخراً عن صاروخ باليستي يتخطى مداه الـ 500كم.

واعتبرت الناطقة باسم الخارجية الفرنسية أنه "ممنوع على إيران أن تقوم بنشاطات مرتبطة بالصواريخ البالستية التي باستطاعتها أن تحمل رؤوساً نووية، وذلك احترامًا لالتزاماتها ضمن إطار قرار مجلس الأمن رقم 2231".

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وكانت إيران، قد أعلنت يوم أمس الأحد، فشل عملية إيصال القمر الصناعي "ظفر" إلى مداره المحدد حول الأرض.

وقال المتحدث باسم شؤون الفضاء في وزارة الدفاع الإيرانية أحمد حسیني: "لم تنجح عملية إيصال القمر الصناعي (ظفر) إلى المدار المطلوب"، حسبما ذكرت ‏وكالة الإذاعة والتلفزيون الرسمي.

​وأكد حسیني على أن "عملية الإطلاق كانت ناجحة، لكن الحامل لم يصل إلى السرعة المطلوبة لإيصال القمر إلى مداره، وسنجري تعديلات لعمليات الإطلاق المقبلة".

وهذا الفشل ليس الأول لإيران في مجال إطلاق الأقمار الصناعية. ففي شهر أغسطس الماضي، تسبب انفجار صاروخ في منصة الإطلاق في مركز الإمام الخميني الفضائي في شمال إيران قبل إطلاقه، رغم التحذيرات الأمريكية من هذه الأنشطة.