كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر باكستان: قذائف هاون هندية على كشمير تتسبب في سقوط جرحى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرحت باكستان، مساء اليوم الإثنين، بأن قذائف هاون هندية تسبب في جرح ما لا يقل عن 10 مدنين، عندما سقطت على منازل في الجانب الذي تديره باكستان من إقليم كشمير.

هذا وصكر الجيش الباكستاني في بيان: أنه "رد بإطلاق النار على انتهاكات وقف إطلاق النار غير المبررة، مما أسفر عن مقتل جندي هندي وإصابة 3 آخرين على مدار 24 ساعة مضت"، ولم يقدم الجيش الباكستاني دليلا يدعم أقواله، كما لم يصدر أي تعقيب بعد عن نيودلهي.

وتجدر الإشارة إلى أن باكستان والهند تتبادلان إطلاق النار على طول الحدود العسكرية مع كشمير، وخاض الخصمان النوويان بجنوب آسيا حربين من حروبهما الثلاث على الإقليم المقسم الذي يطالب به البلدان كاملا.

وكانت التوترات في الإقليم الواقع بمنطقة الهيمالايا، على أشدها في شهر أغسطس الماضي، عندما جردت حكومة الهند بقيادة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي الجانب الذي تسيطر عليه في كشمير من وضعه شبه المستقل.