كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الاتحاد الأوروبي يكشف عن اجتماع طارئ لوزراء الصحة حول "كورونا".. الخميس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن مجلس الاتحاد الأوروبي، مساء اليوم الإثنين، أن وزراء الصحة الأوروبيون سيجتمعون في مدينة بروكسل البلجيكية بشكل طارئ، يوم الخميس المقبل؛ لنقاش إجراءات ضمان عدم تفسي فيروس "كورونا" الجديد في الاتحاد الأوروبي.

هذا ويسعى وزراء الصحة الأوروبيون، الذين يلتقون بحضور ممثل لمنظمة الصحة العالمية اعتبارًا من الساعة العاشرة (التاسعة ت.غ)، لتبني مقاربة منسقة لمواجهة فيروس "كورونا" بعد تسجيل نحو 30 إصابة في الاتحاد الأوروبي.

كما دعا وزير الصحة الألماني يانس شبان، بعد لقائه نظيرته الفرنسية أغنيس بوزين في العاصمة باريس، في يوم 4 فبراير الجاري، لإجراء نقاش على المستوى الأوروبي حول اتخاذ إجراءات تقيّد الدخول للتكتل الأوروبي، على غرار تلك التي اتخذتها واشنطن، أو تكثيف الرقابة على الحدود، ومنعت الولايات المتحدة دخول جميع الأشخاص غير المقيمين القادمين من الصين.

وشددا على ضرورة تنسيق القرارات بين دول الاتحاد الأوروبي، نظرًا لحرية حركة المواطنين في منطقة شنغن، التي ليس فيها رقابة حدودية في الأوقات العادية.

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وسيقوم الوزراء بـ"تبادل وجهات النظر حول إجراءات الطوارئ الجديدة في مجال الصحة" ومناقشة "حلول لتجنب تفسي الفيروس في الاتحاد الأوروبي"، وفق بيان لمجلس الاتحاد لفت أيضًا إلى أن الاجتماع سيشهد تبني قرارات.

وقال المفوض الأوروبي لإدارة الأزمات جانيز ليناريتش،على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": إنه "مع انتشار كورونا في عدة بلدان، يجب أن يكون التنسيق والتعاون هدفنا الأول. لقد حان الوقت لتوحيد جهودنا لإيقاف هذا الوباء".

وأدى فيروس كورونا المستجد إلى وفاة 908 أشخاص في البر الصيني، وتجاوز عدد المصابين 40 ألفا وفق آخر حصيلة أعلنتها السلطات الصينية الاثنين، مما يؤكد وجود استقرار نسبي في درجة انتشار الفيروس.

ورصدت 33 إصابة في الاتحاد الأوروبي، 14 منها في ألمانيا و11 في فرنسا.