كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الاثنين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
ترصد بوابة الخليج 365، أبرز أحداث العالم اليوم الاثنين 10/2/2020 في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث المهمة على الصعيدين العربي والدولي.
أخبار عاجلة الآن || إسرائيل تسجن الشيخ رائد صلاح 28 شهرا
ذكرت مواقع فلسطينية، أن محكمة الصلح في مدينة حيفا، قضت بالسجن الفعلي لمدة 28 شهرا على رئيس "الحركة الإسلامية" في إسرائيل، الشيخ رائد صلاح.
آخر الأخبار العاجلة في العالم || مقتل 5 جنود أتراك في هجوم شمال غرب سوريا
أفادت محطة إن تي في التلفزيونية عن وزارة الدفاع التركية، بمقتل خمسة جنود أتراك، وإصابة خمسة آخرين، اليوم الاثنين، في هجوم على موقع عسكري تركي في منطقة تفتناز بشمال غرب سوريا.
أخبار عالمية عاجلة اليوم || مبيعات الهواتف الذكية في الصين قد تنخفض إلى النصف بسبب كورونا
قد تتراجع مبيعات الهواتف الذكية في الصين بنسبة تصل إلى 50٪ في الربع الأول من العام، حيث أغلقت العديد من متاجر البيع بالتجزئة لفترة طويلة ولم يستأنف الإنتاج بالكامل بسبب الانتشار السريع لفيروس كورونا الجديد، وفقًا لتقارير الأبحاث، حسبما ذكرت وكالة الأنباء العالمية "رويترز".