كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الاثنين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

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ذكرت مواقع فلسطينية، أن محكمة الصلح في مدينة حيفا، قضت بالسجن الفعلي لمدة 28 شهرا على رئيس "الحركة الإسلامية" في إسرائيل، الشيخ رائد صلاح.

أفادت محطة إن تي في التلفزيونية عن وزارة الدفاع التركية، بمقتل خمسة جنود أتراك، وإصابة خمسة آخرين، اليوم الاثنين، في هجوم على موقع عسكري تركي في منطقة تفتناز بشمال غرب سوريا.

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