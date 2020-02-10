كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر روسيا تعلن تعافي مصابين من "كورونا" وخروجهما من المستشفى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت رئيسة هيئة حماية المستهلك "روس بوتريب نادزور" الروسية آنا بوبوفا، مساء اليوم الإثنين، أنه "تم شفاء مواطنين اثنين من الصين يقيمان على أراضي روسيا الاتحادية، من فيروس كورونا القاتل"، لافتة إلى أنهما يستعدان للخروج من المستشفى، مؤكدة على أن "المصابان أصبحا في حالة جيدة، وهما يستعدان للخروج".

وقالت رئيسة هيئة حماية المستهلك، إنه "كان قد عثر على مصابين اثنين من الصين بفيروس كورونا، يقيمان على أراضي روسيا الاتحادية، وتم نقلهما إلى المستشفى"، مضيفة "اليوم، لا يزال أكثر من 20 ألف شخص تحت الإشراف الطبي، بينهم أكثر من ستة آلاف مواطن من جمهورية الصين الشعبية".

كما أوضحت أنه طوال الفترة من 31 ديسمبر الماضي، تم نقل 769 شخصاً إلى المستشفيات، لافتة إلى أن من بين هؤلاء، تم تشخيص 97 حالة أنفلونزا، فيما كان 121 آخرين يعانون من أمراض الجهاز التنفسي التي تسببها فيروسات أخرى غير الأنفلونزا.