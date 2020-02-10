كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بسبب "كورونا".. إغلاق مركز طبي ببريطانيا بعد إصابة عامل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أغلق مركز للصحة العامة في مدينة برايتون بالمملكة المتحدة البريطانية، اليوم الإثنين، عقب التأكد من إصابة أحد العاملين بفيروس "كورونا" الجديد، وطلبت السلطات الطبية من المرضى الاتصال بخدمة الطوارئ الخاصة إذا كانت لديهم أية مخاوف.

هذا وأصيب إلى الآن 8 أشخاص في المملكة المتحدة بفيروس "كورونا" القاتل، ووصفته وزارة الصحة البريطانية بأنه "تهديد خطير ووشيك" للصحة العامة، لكن مستوى الخطر الإجمالي في البلاد لا يزال معتدلًا، حسبما نقلت وسائل إعلام محلية.

ويأتي ذلك، بعدما اكتشف الأطباء في وقت سابق من اليوم، إصابة أربعة أشخاص في برايتون بالفيروس الشبيه بالأنفلونزا، والذي ظهر لأول مرة وتفشى بسرعة في الصين، مما ضاعف إجمالي عدد الحالات في المملكة المتحدة.

وأعلنت السلطات الصينية، في وقت سابق من اليوم، ارتفاع عدد وفيات فيروس كورونا الجديد في جميع أنحاء البلاد إلى 908 أشخاص، والمصابين إلى أكثر من 40 ألفًا، لافتة إلى أنه تم شفاء 3281 مصاب بالفيروس وغادروا المستشفيات.

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وقالت منظمة الصحة العالمية: إن "فريقًا من الخبراء الدوليين بقيادة المنظمة توجه إلى بكين؛ للمساعدة في التحقيقات المتعلقة بتفشي فيروس كورونا".

وكان المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم جيبريسوس، الذي زار بكين لإجراء محادثات مع الرئيس الصيني شي جين بينغ ووزراء صينيين في أواخر يناير الماضي، قد عاد بعد الاتفاق على إرسال بعثة دولية إلى هناك، حسبما ذكرت وكالة الأنباء العالمية "رويترز".

واستغرق الأمر نحو أسبوعين للحصول على موافقة الحكومة على تشكيلة الفريق، التي لم تُعلن فيما عدا القول إن رئيسه هو الطبيب المخضرم لدى منظمة الصحة العالمية بروس إيلوارد، وهو كندي متخصص في الأوبئة والطوارئ.

وقال تيدروس، في تغريدة على حسابه الرسمي عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر" من جنيف: "كنت في المطار للتو لتوديع أعضاء فريق متقدم من أجل بعثة الخبراء الدوليين بقيادة منظمة الصحة العالمية إلى الصين، برئاسة دكتور بروس إيلوارد صاحب الخبرة الكبيرة في حالات طوارئ سابقة تخص الصحة العامة".