كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر العراق: أمريكا وافقت على تمديد تنازل لبغداد بشأن إستيراد الطاقة الإيرانية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح اثنان من مسؤولي الحكومة العراقية، اليوم الإثنين، أن الولايات المتحدة وافقت على تمديد تنازل للعراق لاستيراد امدادات الطاقة الايرانية بما في ذلك الغاز.

وقال أحد المسؤولين، مددت واشنطن مرارًا إعفاء بغداد من استخدام مصادر الطاقة الإيرانية المهمة لشبكتها الكهربائية، لمدة90، أو 120 يومًا، وسيستمر التمديد الأخير لمدة 120 يومًا. نقلًا عن وكالة رويترز.

وأضاف، قد تم الاتفاق على هذا التمديد لأن العراق أظهر أنه يتخذ خطوات نحو أن يصبح أكثر اعتمادًا على نفسه فيما يتعلق باحتياجاته من الطاقة، وأقل اعتمادًا على إيران، التي يخضع قطاعها للطاقة لعقوبات أمريكية قاسية.

وصرح أحد المسؤولين "سيتم تجديد التنازل لأن العراق اتخذ خطوات مهمة في الاستثمار في الغاز العراقي، وموافقة الحكومة العراقية الأخيرة على عقود تطوير حقول الغاز في شرق البلاد كان عاملًا رئيسيًا. مضيفًا "هذا أمر جيد فيما يتعلق بالولايات المتحدة".

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وأعلن متحدث باسم وزارة الكهرباء أن المشاورات جارية بشأن التمديد والإطار الزمني المحتمل.

وقامت وزارة الخارجية الأمريكية بتمديد التنازل الأخير الذي سمح للعراق باستيراد الغاز والكهرباء من إيران في شهر أكتوبر لمدة 120 يومًا، مما يعني أنه سيتم تمديده مرة أخرى هذا الأسبوع.

وأصرت واشنطن على أن العراق الغني بالنفط، ثاني أكبر منتج لأوبك، يتحرك نحو الاكتفاء الذاتي من الطاقة كشرط لإعفائه من استيراد الطاقة الإيرانية.