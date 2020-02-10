كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قيادي يمني جنوبي: الإصلاح يمثل الغطاء السياسي والإعلامي لتنظيم القاعدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفاد عضو المجلس الانتقالي الجنوبي اليمني رمزي الشعيبي، اليوم الإثنين، بأن "حزب الإصلاح الإخواني الذي يسيطر على السلطة، يمثل الغطاء السياسي والإعلامي لتنظيم القاعدة".

وذكر عضو المجلس الانتقالي الجنوبي اليمني، في تغريدة له غبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "‏يحتل ملف الإرهاب أولوية الاهتمامات الدولية وتتجه أنظار العالم إلى اليمن ومأرب تحديدًا باعتبارها البيئة الآمنة واللوجستية لتنظيم القاعدة، بحسب تقرير لجنة خبراء الأمم المتحدة".

وأضاف: "ويمثل حزب الإصلاح الإخواني الذي يسيطر على السلطة، الغطاء السياسي والإعلامي للتنظيم".