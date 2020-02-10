محسن متولي يتعرض لحادث غريب من طرف مجهولين-صور

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تعرض محسن متولي، لاعب الرجاء البيضاوي، لحادث غريب من طرف مجهولين، اليوم الاثنين، كاد أن يتسبب في انقلاب سيارته الخاصة.
وحسب مصادر مطلعة، فقد زاغت سيارة متولي عن الطريق، وعند تفقدها وجد غياب مسامير تتبيث العجلات ما كان قد يتسبب في حادث خطير.
وأضاف المصدر ذاته، أنه تجهل لحد الساعة ظروف الواقعة، حيث يرجح وقوف بعض الأشخاص وراء الحادث، والذين أزالوا مسامير العجلات.
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