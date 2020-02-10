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محسن متولي يتعرض لحادث غريب من طرف مجهولين-صور

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محمد رمادي 0 تبليغ

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تعرض محسن متولي، لاعب الرجاء البيضاوي، لحادث غريب من طرف مجهولين، اليوم الاثنين، كاد أن يتسبب في انقلاب سيارته الخاصة.

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وحسب مصادر مطلعة، فقد زاغت سيارة متولي عن الطريق، وعند تفقدها وجد غياب مسامير تتبيث العجلات ما كان قد يتسبب في حادث خطير.

وأضاف المصدر ذاته، أنه تجهل لحد الساعة ظروف الواقعة، حيث يرجح وقوف بعض الأشخاص وراء الحادث، والذين أزالوا مسامير العجلات.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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