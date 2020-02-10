هيروين وكوكايين ومعسل…إتلاف أطنان من المخدرات والسجائر في طنجة- صور

أشرفت لجنة مختلطة في طنجة، اليوم الاثنين، على عملية إتلاف أزيد من 20 طنا من مختلف أنواع المخدرات، وكميات مهمة من السجائر المهربة، وجرعات من مخدر الهيروين.

وجرى إتلاف هذه الكمية من المخدرات في منطقة خلاء، تابعة لجماعة الحجريين، وذلك بحضور ممثلين عن النيابة العامة المختصة، والجمارك، والسلطات المحلية، والمصالح الأمنية، والدرك الملكي، ووزارة الصحة، والوقاية المدنية.

وشملت هذه العملية إتلاف 20 طنا من مختلف أنواع المخدرات؛ 893 كيلوغراما من مخدر الشيرا، 109.9 كيلوغرامات من مخدر الكيف، 162.5 من مخدر الطابا.

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كما تم أيضا، إتلاف 2.4 كيلوغرامات من مادة المعسل، 1.2 كيلوغرامين من الكوكايين، و296 جرعة من نفس المخدر، 6.2 كيلوغرامين من الهيروين، و282 جرعة من نفس المخدرات، و45312 قرصا مهلوسا، و201 علبة سجائر، 102 كيلوغرامين من بلاستيك لتغليف الشيرا.