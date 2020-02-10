توفيت بهيجة، اليوم الاثنين، عن عمر يناهز 33 سنة، بعد صراع مرير مع مرض السرطان، الذي لم تستطع توفير مصاريف علاجه، بالإضافة إلى طول المواعيد الطبية.
وكانت بهيجة، من مدينة واد زم، والمصابة بالسرطان قد وجهت عبر”اليوم24″ طلب استغاثة للمسؤولين من أجل مساعدتها، لأنها ليست لها القدرة المادية لتغطية مصاريف المرض .
بهيجة، التي تبلغ من العمر 33 سنة، أصيبت بالمرض منذ سنتين، قبل أن تتفاقم حالتها الصحية، بسبب مصاريف العلاج المكلفة، والمواعيد طويلة الأمد من طرف المستشفى، والتي وصلت في بعض الأحيان إلى سنة 2021 اَي 24 شهر من الانتظار .
كانت هذه تفاصيل خبر ماتت بهيجة بعد صراع مع السرطان..لَم تستطع تغطية مصاريف العلاج والمستشفى منحها موعدا في 2021! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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