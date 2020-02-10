ماتت بهيجة بعد صراع مع السرطان..لَم تستطع تغطية مصاريف العلاج والمستشفى منحها موعدا في 2021!

توفيت بهيجة، اليوم الاثنين، عن عمر يناهز 33 سنة، بعد صراع مرير مع مرض السرطان، الذي لم تستطع توفير مصاريف علاجه، بالإضافة إلى طول المواعيد الطبية.

وكانت بهيجة، من مدينة واد زم، والمصابة بالسرطان قد وجهت عبر”اليوم24″ طلب استغاثة للمسؤولين من أجل مساعدتها، لأنها ليست لها القدرة المادية لتغطية مصاريف المرض .

بهيجة، التي تبلغ من العمر 33 سنة، أصيبت بالمرض منذ سنتين، قبل أن تتفاقم حالتها الصحية، بسبب مصاريف العلاج المكلفة، والمواعيد طويلة الأمد من طرف المستشفى، والتي وصلت في بعض الأحيان إلى سنة 2021 اَي 24 شهر من الانتظار .