هاجر لصفر – صحافية متدربة أصبح ملعب الحسن الثاني بفاس جاهز لإستقبال مباريات الغريمين المغرب الفاسي ووداد فاس خلال منافسات البطولة الإحترافية في قسمها الثاني .

وسبق للجامعة أن أصدرت قرارا يقضي بتأجيل إفتتاح الملعب بسبب عدم مطابقة جودة بعض مرافقيه لدفتر التحملات التي وضعتها لجنة البنية التحتية، والتي تمنح الرخصة اللازمة للملاعب من أجل فتح أبوابها أمام الأندية المتبارية بالقسمين الأول والثاني.

وحسب الصفحة الرسمية لفريق المغرب الفاسي على موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك” فالفريق سيخوض بملعب الحسن الثاني منافسه النادي القنيطري ضمن فعاليات الجولة الـ19 من البطولة الوطنية للقسم الثاني.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ملعب الحسن الثاني “يفتح” أبوابه في وجه الفرق الفاسية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.