"صفقة القرن": سحب مشروع القرار الذي كان من المفترض التصويت عليه غدًا في مجلس الأمن

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قررت القيادة الفلسطينية، اليوم الإثنين، سحب مشروع قرار يعبر عن رفض خطة الإملاءات الأميركية الإسرائيلية لتصفية القضية الفلسطينية والمعروفة إعلاميًا بـ"صفقة القرن"، والذي كان من المقرر طرحه للتصويت في مجلس الأمن الدولي يوم غد، الثلاثاء، بسبب عدم توافر دعم دولي كاف.

وأوضحت مصادر دبلوماسية أن المشروع الذي قدمته إندونيسيا وتونس قد لا يحظى بدعم تسعة من أعضاء المجلس من أصل خمسة عشر، وهو الحد الأدنى المطلوب لتبنيه من دون أن يلجأ أحد الأعضاء الدائمين إلى حق النقض (الفيتو).

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