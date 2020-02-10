جولة جديدة في عُمان بين الشرعية وميليشيات الحوثي حول تبادل الأسرى

الإثنين 10 فبراير 2020

أعلن مصدر في الأمم المتحدة، أن ممثلي الحكومة اليمنية وميليشيا الحوثي بدأوا اليوم الإثنين، في عمّان جولة جديدة من المباحثات حول اتفاق تبادل الأسرى.



وقال المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته، إن "اللجنة الإشرافية المعنية بمتابعة تنفيذ اتفاق الأسرى بدأت إجتماعها الثالث اليوم الإثنين في عمان".

وأوضح أن "اللجنة تجمع بين أطراف النزاع في اليمن برئاسة مكتب المبعوث الخاص للأمين العام إلى اليمن واللجنة الدولية للصليب الأحمر" .. وفق “24“.

وبحسب المصدر، فإن "الاجتماع سيناقش التزامات الطرفين المعلنة في اتفاقية تبادل الأسرى التي أبرمتها الأطراف في ستوكهولم بالسويد أواخر 2018".

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وكان الطرفان وافقا في محادثات السويد على تبادل 15 ألف أسير، وسلموا لوائح بأسماء هؤلاء إلى وسيط الأمم المتحدة.

وأضاف المصدر الأممي، أن "الإجتماع يعقد خلف أبواب موصدة" حيث لم تتم دعوة وسائل الإعلام ولكن من المفترض أن يصدر بيان حال انتهاء الاجتماعات التي قد تستمر عدة أيام.

وعقدت آخر جولة من المباحثات بين ممثلي الحكومة اليمنية والمتمردين الحوثيين من 14 إلى 16 مايو (أيار) من العام الماضي وتركزت حول إدارة عائدات الموانئ اليمنية الواقعة على البحر الأحمر ووصفت الأمم المتحدة الاجتماعات حينها بأنها "بناءة".

وكان ممثلو الحكومة اليمنية والمتمردون الحوثيون عقدوا منتصف يناير (كانون الثاني) من العام الماضي جولة أولى من المباحثات في عمّان، مقر مكتب بعثة الأمم المتحدة الخاصة باليمن، لبحث تطبيق اتفاق تبادل الأسرى.

وكانت طائرتان نقلتا خلال الأيام الماضية نحو 30 مريضاً من رجال ونساء وأطفال إلى عمان، إضافة إلى مرافقيهم، لتلقي العلاج في مستفشيات المملكة.